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От дождей до 32-градусной жары: какой будет в Украине сегодня

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Украина, Четверг 28 июля 2022 07:00
От дождей до 32-градусной жары: какой будет в Украине сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет с дождями и жарой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 28 июля погода будет переменчивой. На севере температура несколько снизится, а на западе наоборот достигнет +32, местами кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в северо-восточных, большинстве центральных областей и в Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +16, днем +25 +28 градусов;
  • на западе ночью + 12 +14 градусов, а днем +24 + 32;
  • в восточных областях ночью +13 +18, днем +27 +30 градусов;
  • на юге страны ночью +16 +20 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +14 +17, днем +26 +29 градусов.

От дождей до 32-градусной жары: какой будет в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северный, 5-10 м / с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17, а днем +26 +28.

От дождей до 32-градусной жары: какой будет в Украине сегодня

Напомним, недавно синоптики дали прогноз на последний месяц лета.

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