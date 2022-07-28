Від дощів до 32-градусної спеки: якою буде в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 28 липня погода буде мінливою. На півночі температура дещо знизиться, а на заході навпаки сягне +32, місцями короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в північно-східних, більшості центральних областей та в Одеській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +12 +16, вдень +25 +28 градусів;
- на заході вночі +12 +14 градусів, а вдень +24 +32;
- у східних областях вночі +13 +18, вдень +27 +30 градусів;
- на півдні країни вночі +16 +20 градусів, а вдень +29 +32;
- у центральних областях вночі +14 +17, вдень +26 +29 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17, а вдень +26 +28.
Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз на останній місяць літа.
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