Жаркий август: синоптики дали прогноз на последний месяц лета

В августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 17-19 градусов. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, средняя месячная температура августа составляет 18-22 градусов, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами 23-24,8 градусов, в горных районах 16-19 градусов, на высокогорье Карпат 13 градусов.

Абсолютный максимум температуры августа составляет 35,7-39,8 градусов, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40,0-42,0 градусов, в горных районах 30,2-35,6 градусов, на высокогорье Карпат 26.9-27.8 градусов.

Абсолютный минимум температуры - 0-7 градусов тепла, на юге Одесской, Херсонской областей и в Крыму местами 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами 0,1-2,3 градусов мороза.

"Заморозки на поверхности почвы отмечены в конце месяца в Украине, кроме южной части и большинства центральных областей", - отмечают синоптики.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70-97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104-120 мм.