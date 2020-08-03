Без дождей и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 3 августа, не будет дождливой, но возможна облачность. В стране будет до +28 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе погода будет без дождей в дневное и ночное время и теплее, чем в других регионах. Ожидается от +24 до +28 тепла, а ночью от +10 до +14 градусов.

В центре и на севере страны температура воздуха ожидается от +22 до +27 тепла, а ночью опустится до +10 +14 градусов.

В юго-восточных областях днем ожидается от +25 до +27 тепла, а ночью от +12 до +18 градусов. В Одесской области воздух прогреется до +28 градусов.

Скорость ветра по стране составит от 5 до 10 метров за секунду.

Фото: погода в Украине на 3 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области может быть умеренная облачность. Днем термометры покажут от +23 до +26 тепла, а ночью будет в пределах +12 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 3 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине.

Как писало РБК-Украина, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.