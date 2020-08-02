Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Фото: спасатели (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областях 2 августа. Такими данными располагает Укргидрометцентр.

Опасность будет наблюдаться в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях. В других регионах погодные условия в этот день не будут нести угрозы.

При этом ранее в ГСЧС предупреждали, что во время пожароопасного периода запрещается:

разводить костры в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);

заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами и другими механизмами, за исключением используемых в лесохозяйственных целях;

курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.

Напомним, в начале июля спасатели также предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей страны, кроме западных.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине также ожидаются грозовые дожди, град и шквальный ветер до 20 м/с.