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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Воскресенье 02 августа 2020 06:22
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Фото: спасатели (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областях 2 августа. Такими данными располагает Укргидрометцентр.

Опасность будет наблюдаться в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях. В других регионах погодные условия в этот день не будут нести угрозы.

При этом ранее в ГСЧС предупреждали, что во время пожароопасного периода запрещается:

  • разводить костры в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);
  • заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами и другими механизмами, за исключением используемых в лесохозяйственных целях;
  • курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.

Напомним, в начале июля спасатели также предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей страны, кроме западных.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине также ожидаются грозовые дожди, град и шквальный ветер до 20 м/с.

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