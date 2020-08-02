Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областях 2 августа. Такими данными располагает Укргидрометцентр.
Опасность будет наблюдаться в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях. В других регионах погодные условия в этот день не будут нести угрозы.
При этом ранее в ГСЧС предупреждали, что во время пожароопасного периода запрещается:
Напомним, в начале июля спасатели также предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей страны, кроме западных.
Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине также ожидаются грозовые дожди, град и шквальный ветер до 20 м/с.