Без дощів і до +28 тепла: погода в Україні на сьогодні

Найтепліше буде на заході країни
Погода в Україні у понеділок, 3 серпня, не буде дощовою, але можлива хмарність. У країні буде до +28 градусів тепла.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
На заході погода буде без дощів в денний і нічний час і тепліше, ніж в інших регіонах. Очікується від +24 до +28 тепла, а вночі від +10 до +14 градусів.
У центрі та на півночі країни температура повітря очікується від +22 до +27 тепла, а вночі опуститься до +10 +14 градусів.
У південно-східних областях вдень очікується від +25 до +27 тепла, а вночі від +12 до +18 градусів. В Одеській області повітря прогріється до +28 градусів.
Швидкість вітру по країні складе від 5 до 10 метрів за секунду.
Фото: погода в Україні на 3 серпня (meteo.gov.ua)
У столиці та Київській області може бути помірна хмарність. Вдень термометри покажуть від +23 до +26 тепла, а вночі буде в межах +12 градусів.
Фото: погода в Києві та області на 3 серпня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні.
Як писало РБК-Україна, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.