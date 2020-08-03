Без дощів і до +28 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 3 серпня, не буде дощовою, але можлива хмарність. У країні буде до +28 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході погода буде без дощів в денний і нічний час і тепліше, ніж в інших регіонах. Очікується від +24 до +28 тепла, а вночі від +10 до +14 градусів.

У центрі та на півночі країни температура повітря очікується від +22 до +27 тепла, а вночі опуститься до +10 +14 градусів.

У південно-східних областях вдень очікується від +25 до +27 тепла, а вночі від +12 до +18 градусів. В Одеській області повітря прогріється до +28 градусів.

Швидкість вітру по країні складе від 5 до 10 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 3 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області може бути помірна хмарність. Вдень термометри покажуть від +23 до +26 тепла, а вночі буде в межах +12 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 3 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні.

Як писало РБК-Україна, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.