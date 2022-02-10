ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дождь и небольшой ветер: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Украина, Четверг 10 февраля 2022 14:00
Дождь и небольшой ветер: синоптик дала прогноз погоды на завтра Фото: завтра в Украине ожидается дождь (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Завтра в Украине ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в большинстве регионов прогнозируется небольшое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

В пятницу, 11 февраля, в некоторых районах западных и восточных областей пройдет дождь с мокрым снегом. Также осадки ожидаются на крайнем севере страны.

Кроме того, завтра в Украине прогнозируется умеренный ветер с периодическими порывами. Синоптик предупредила, что в темное время суток на дорогах будет гололед.

Температура воздуха завтра установится в пределах +5... +10 градусов. В частности, на юге и западе будет до +12 градусов, а в северо-восточных областях столбики термометров покажут +3... +6 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет преобладать теплая погода. Днем температура зафиксируется в пределах +6... +8 градусов. Существенных осадков не будет. Ветер западный и юго-западный, порывистый.

Диденко добавила, что на выходных в Украине немного потеплеет, однако на следующий неделе снова придет похолодание.

Дождь и небольшой ветер: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Как сообщало РБК-Украина ранее, сегодня в Украине будет сухо, но немного облачно.

При этом спасатели рассказали, что на высокогорье Карпат выпало до 70 см снега.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины