Дождь и небольшой ветер: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в большинстве регионов прогнозируется небольшое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

В пятницу, 11 февраля, в некоторых районах западных и восточных областей пройдет дождь с мокрым снегом. Также осадки ожидаются на крайнем севере страны.

Кроме того, завтра в Украине прогнозируется умеренный ветер с периодическими порывами. Синоптик предупредила, что в темное время суток на дорогах будет гололед.

Температура воздуха завтра установится в пределах +5... +10 градусов. В частности, на юге и западе будет до +12 градусов, а в северо-восточных областях столбики термометров покажут +3... +6 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет преобладать теплая погода. Днем температура зафиксируется в пределах +6... +8 градусов. Существенных осадков не будет. Ветер западный и юго-западный, порывистый.

Диденко добавила, что на выходных в Украине немного потеплеет, однако на следующий неделе снова придет похолодание.