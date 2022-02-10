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Дощ і невеликий вітер: синоптик дала прогноз погоди на завтра

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 14:00
Дощ і невеликий вітер: синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: завтра в Україні очікується дощ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Завтра в Україні очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. При цьому в більшості регіонів прогнозується невелике потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталку Діденко в Facebook.

Погода в Україні

У п'ятницю, 11 лютого, в деяких районах західних і східних областей пройде дощ з мокрим снігом. Також опади очікуються на крайній півночі країни.

Крім того, завтра в Україні прогнозується помірний вітер з періодичними поривами. Синоптик попередила, що в темний час доби на дорогах буде ожеледь.

Температура повітря завтра встановиться в межах + 5... + 10 градусів. Зокрема, на півдні та заході буде до +12 градусів, а в північно-східних областях стовпчики термометрів покажуть +3... + 6 градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра переважатиме тепла погода. Вдень температура зафіксується в межах + 6... + 8 градусів. Істотних опадів не буде. Вітер західний і південно-західний, поривчастий.

Діденко додала, що на вихідних в Україні трохи потеплішає, проте наступного тижня знову прийде похолодання.

Дощ і невеликий вітер: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Як повідомляло РБК-Україна раніше, сьогодні в Україні буде сухо, але трохи хмарно.

При цьому рятувальники розповіли, що на високогір'ї Карпат випало до 70 см снігу.

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