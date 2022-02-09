В горах выпало 70 см снега. А на завтра в Украине прогнозируют новую волну потепления

В Украине ближайшей ночью через запад и север будет проходить атмосферный фронт, днем он еще задержится на востоке. А днем завтра потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Будет преобладать умеренный западный ветер, существенных осадков уже не будет, и облачные системы будут чередоваться с солнечными прояснениями.

Ночью в западных и северных областях, днем в восточной части небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +3 тепла до 2 мороза, днем +4+9 тепла, на Прикарпатье, в одесской и Николаевской областях +10+12 тепла, в восточных областях +1+3 тепла, в Карпатах около 0.

Вместе с тем, сегодня на одной из высокогорных метеостанций - Плай - выпало 70 см снега. Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности.

Фото: в Карпатах намело снега (facebook.com)