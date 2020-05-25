В Украине похолодает, дожди весь день: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 26 мая почти на всей территории ожидается с осадками. Дожди с грозами пройдут на Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Метеорологи прогнозируют дождливую погоду почти по всей Украине. Только ночью в большинстве западных областей без существенных осадков.

Теплее всего будет на западе страны. Днем температура воздуха в регионе составит +16 +18, ночью ожидается до +9. В Закарпатской области синоптики прогнозируют до +20 днем. На высокогорье Карпат на протяжении суток +2 +7.

В Центре и на Севере столбики термометров покажут +14 +16 днем и до +10 ночью. Дождь прогнозируют в течение суток.

На востоке страны также сохранится дождливая погода. Днем воздух прогреется до +16, ночью до +10. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

В южных областях днем температура воздуха будет колебаться от +16 до +18, ночью ожидается до +12.

Ранее РБК-Украина сообщало, какой будет погода в Украине на этой неделе.

Напомним, погода в Украине начнет меняться уже со среды, 27 мая.

Также сообщалось, что летом в Украине жара и засуха будут чередоваться с мощными ливнями и градами.