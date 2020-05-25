В Україні похолодає, дощитиме увесь день: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 26 травня майже на всій території очікується з опадами. Дощі з грозами пройдуть на Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Метеорологи прогнозують дощову погоду майже по всій Україні. Лише вночі у більшості західних областей без істотних опадів.

Найтепліше буде на заході країни. Вдень температура повітря у регіоні становитиме +15 +18, вночі очікується до +9. У Закарпатській області синоптики прогнозують до +20 вдень. На високогір'ї Карпат протягом доби +2 +7.

У Центрі та на Півночі стовпчики термометрів покажуть +14 +16 вдень і до +10 вночі. Дощ прогнозують протягом усієї доби.

На сході країни також утримається дощова погода. Вдень повітря прогріється до +16, вночі до +10. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях вдень температура повітря коливатиметься від +16 до +18, вночі очікується до +12.

Раніше РБК-Україна повідомляло, якою буде погода в Україні протягом поточного тижня.

Нагадаємо, погода в Україні почне змінюватися вже з середи, 27 травня.

Також повідомлялося, що літом в Україні спека і посуха будуть чергуватися з потужними зливами і градами.