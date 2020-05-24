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Украину накроет дождями и грозами: прогноз на неделю

Новости » Общество     24.05.2020 - 15:39
Украину накроет дождями и грозами: прогноз на неделю
Фото: дождливая погода (РБК-Украина)

Температура местами поднимется до +24

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно дождливой, ожидаются грозы. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные синоптиков из Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 25 мая

Неделя начнется с дождей во всех областях, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой. Температура воздуха на большинстве территории будет колебаться от +14 до +18, только в южных и восточных областях от +18 до +21. Ночью от +5 до +12.

Украину накроет дождями и грозами: прогноз на неделю

Прогноз на 26 мая

Во вторник всю территорию страны накроют незначительные дожди с грозами. Температура днем будет колебаться от +14 до +17 градусов. В южных и Закарпатской области днем от +16 до +20. Ночью прогнозируют от +6 до +12.

Украину накроет дождями и грозами: прогноз на неделю

Прогноз на 27 мая

В среду солнце прояснится в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Днем температура будет колебаться от +17 до +21 градуса на всей территории. Ночью синоптики прогнозируют от +6 до +12.

Украину накроет дождями и грозами: прогноз на неделю

Прогноз на 28 мая

В четверг дождливая погода снова накроет всю территорию, местами ожидаются грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +23 градусов. Ночью термометры покажут от +6 до +14.

Украину накроет дождями и грозами: прогноз на неделю

Прогноз на 29 мая

В пятницу дожди обойдут только Луганскую область. Синоптики прогнозируют грозы на большинстве территории. Температура воздуха в западных областях снизится до +13...+17, в остальных областях будет колебаться от +17 до +24.

Украину накроет дождями и грозами: прогноз на неделю

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали в Украине дозовую и ветреную погоду, а также температуру воздуха до +18 градусов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Гидрометцентрдождигроза
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