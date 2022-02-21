Дощ і до +14 градусів вдень: синоптик дала прогноз погоди на завтра
У вівторок, 21 лютого, в Україні прогнозується мокра, але тепла погода. Вдень температура повітря максимально підніметься до + 14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.
За даними синоптика, завтра вранці дощ з мокрим снігом накриє захід, північ і деякі центральні області. До вечора опади доберуться до південної та східної частини країни.
Стовпчики термометрів вдень покажуть від + 5 до +11 градусів, а на півдні прогнозується до + 14 градусів.
У Києві вдень буде невеликий дощ. Температура повітря встановиться в районі + 9 градусів.
У середу і четвер в Україну прийде невелике похолодання. Проте вже на вихідних, 26 і 27 лютого, в країні знову потеплішає.
Як повідомляло РБК-Україна, у західних областях оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.
Також рятувальники закликають не підніматися в гори через зниження видимості.