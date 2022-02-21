Дощ і до +14 градусів вдень: синоптик дала прогноз погоди на завтра

У вівторок, 21 лютого, в Україні прогнозується мокра, але тепла погода. Вдень температура повітря максимально підніметься до + 14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook .

За даними синоптика, завтра вранці дощ з мокрим снігом накриє захід, північ і деякі центральні області. До вечора опади доберуться до південної та східної частини країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від + 5 до +11 градусів, а на півдні прогнозується до + 14 градусів.

У Києві вдень буде невеликий дощ. Температура повітря встановиться в районі + 9 градусів.

У середу і четвер в Україну прийде невелике похолодання. Проте вже на вихідних, 26 і 27 лютого, в країні знову потеплішає.