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Дощ і до +14 градусів вдень: синоптик дала прогноз погоди на завтра

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 13:57
Дощ і до +14 градусів вдень: синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 21 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У вівторок, 21 лютого, в Україні прогнозується мокра, але тепла погода. Вдень температура повітря максимально підніметься до + 14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

За даними синоптика, завтра вранці дощ з мокрим снігом накриє захід, північ і деякі центральні області. До вечора опади доберуться до південної та східної частини країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від + 5 до +11 градусів, а на півдні прогнозується до + 14 градусів.

У Києві вдень буде невеликий дощ. Температура повітря встановиться в районі + 9 градусів.

У середу і четвер в Україну прийде невелике похолодання. Проте вже на вихідних, 26 і 27 лютого, в країні знову потеплішає.

Як повідомляло РБК-Україна, у західних областях оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.

Також рятувальники закликають не підніматися в гори через зниження видимості.

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