Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
В некоторых регионах Украины в понедельник, 21 февраля, ожидаются сильные порывы ветра. В частности, шквалы накроют западные области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Шквальный ветер прогнозируется во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. В связи с этим в указанных регионах установили первый (желтый) уровень опасности.
"21 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина ранее, сегодня во всех областях будет солнечная и относительно теплая погода.
Также напомним, что 20 февраля в Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности.