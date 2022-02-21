ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 февраля 2022 08:27
Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В некоторых регионах Украины в понедельник, 21 февраля, ожидаются сильные порывы ветра. В частности, шквалы накроют западные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Шквальный ветер прогнозируется во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. В связи с этим в указанных регионах установили первый (желтый) уровень опасности.

"21 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина ранее, сегодня во всех областях будет солнечная и относительно теплая погода.

Также напомним, что 20 февраля в Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Непогода в Украине
NEWS
Под обстрелом оккупантов. Как прошли выходные на Донбассе: что нужно знать
Под обстрелом оккупантов. Как прошли выходные на Донбассе: что нужно знать
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц