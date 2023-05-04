ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не доїхав на репетицію параду до 9 травня. У Петербурзі ракетний комплекс потрапив у ДТП

Новость на русском →
Санкт-Петербург, Четвер 04 травня 2023 16:59
Не доїхав на репетицію параду до 9 травня. У Петербурзі ракетний комплекс потрапив у ДТП Ілюстративне фото: у Петербурзі ракетний комплекс не доїхав на репетицію параду до 9 травня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російському Санкт-Петербурзі ракетний комплекс "Бастіон" не зміг доїхати на репетицію параду до 9 травня, він потрапив у ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

У мережі публікують відео, на якому можна побачити, що російський ракетний комплекс врізався в огорожу. За непідтвердженими даними, інцидент стався на кільцевій автомобільній дорозі Петербурга.

"Він їхав на репетицію параду перемоги, яка проходить сьогодні у центрі північної столиці", - пишуть у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 21 квітня мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що в центрі тимчасово окупованого міста перекинулася система ППО росіян.

Також ми писали, що 20 квітня під російською Тулою перекинувся в кювет зенітно-ракетний комплекс С-400.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкт-Петербург Військова техніка 9 Мая
NEWS
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових