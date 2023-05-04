Не доїхав на репетицію параду до 9 травня. У Петербурзі ракетний комплекс потрапив у ДТП

У російському Санкт-Петербурзі ракетний комплекс "Бастіон" не зміг доїхати на репетицію параду до 9 травня, він потрапив у ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

У мережі публікують відео, на якому можна побачити, що російський ракетний комплекс врізався в огорожу. За непідтвердженими даними, інцидент стався на кільцевій автомобільній дорозі Петербурга.

"Він їхав на репетицію параду перемоги, яка проходить сьогодні у центрі північної столиці", - пишуть у Telegram-каналі.