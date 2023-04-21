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Не вписалась в поворот. В центрі Мелітополя перевернулась російська ППО

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Мелітополь, П'ятниця 21 квітня 2023 15:27
Не вписалась в поворот. В центрі Мелітополя перевернулась російська ППО Фото: в центрі Мелітополя перевернулась російська ППО (doblest.club)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 квітня, в центрі Мелітополя перевернулась ворожа система ППО.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"З технікою окупантів останнім часом щось трапляється", - повідомив мер.

За його даними, близько 15 години, ворожа техніка, яка перевозила систему ППО, не вписалась в поворот, як наслідок ворожа система ППО перевернулась на дорозі по проспекту Богдана Хмельницького.

"Коли окупанти нарешті зрозуміють, що в цілому повернули не туди", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, вчора в Росії під Тулою перевернувся в кювет зенітно-ракетний комплекс С-400.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, як можна "прорідити" засоби ППО Росії.

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Мелітополь Війна Росії проти України
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