Не вписалась в поворот. В центрі Мелітополя перевернулась російська ППО

Сьогодні, 21 квітня, в центрі Мелітополя перевернулась ворожа система ППО.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"З технікою окупантів останнім часом щось трапляється", - повідомив мер.

За його даними, близько 15 години, ворожа техніка, яка перевозила систему ППО, не вписалась в поворот, як наслідок ворожа система ППО перевернулась на дорозі по проспекту Богдана Хмельницького.

"Коли окупанти нарешті зрозуміють, що в цілому повернули не туди", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, вчора в Росії під Тулою перевернувся в кювет зенітно-ракетний комплекс С-400.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, як можна "прорідити" засоби ППО Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.