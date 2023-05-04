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Не доехал на репетицию парада к 9 мая. В Петербурге ракетный комплекс попал в ДТП

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Санкт-Петербург, Четверг 04 мая 2023 16:59
Не доехал на репетицию парада к 9 мая. В Петербурге ракетный комплекс попал в ДТП Иллюстративное фото: в Петербурге ракетный комплекс не доехал на репетицию парада к 9 мая (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В российском Санкт-Петербурге ракетный комплекс "Бастион" не смог доехать на репетицию парада к 9 мая, он попал в ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В сети публикуют видео, на котором можно заметить, что российский ракетный комплекс врезался в ограждение. По неподтвержденным данным, инцидент произошел на кольцевой автомобильной дороге Петербурга.

"Он ехал на репетицию парада победы, которая проходит сегодня в центре северной столицы", - пишут в Telegram-канале.

Напомним, 21 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что в центре временно оккупированного города перевернулась система ПВО россиян.

Также мы писали, что 20 апреля под российской Тулой перевернулся в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400.

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Российская Федерация Санкт-Петербург Военная техника 9 Мая
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