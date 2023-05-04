Не доехал на репетицию парада к 9 мая. В Петербурге ракетный комплекс попал в ДТП
В российском Санкт-Петербурге ракетный комплекс "Бастион" не смог доехать на репетицию парада к 9 мая, он попал в ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.
В сети публикуют видео, на котором можно заметить, что российский ракетный комплекс врезался в ограждение. По неподтвержденным данным, инцидент произошел на кольцевой автомобильной дороге Петербурга.
"Он ехал на репетицию парада победы, которая проходит сегодня в центре северной столицы", - пишут в Telegram-канале.
Напомним, 21 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что в центре временно оккупированного города перевернулась система ПВО россиян.
Также мы писали, что 20 апреля под российской Тулой перевернулся в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400.
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