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Не доїхав до фронту. Гіркіна помітили в Ростовській області

Фото: Ігор Стрєлков (twitter.com/WypartowiczBa)
Автор: Сергій Пишкін

Так званий "колишній міністр оборони "ДНР" Ірор Стрєков так й не доїхав до фронту. Терориста помітили в Ростовській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт OSINT-фахівеця із Польщі Оскара Кочана.

Спершу фотографію Ігоря Стрєлкова оприлюднили російські Telegram-канали. На кадрі можна було побачити Гіркіна у камуфляжу разом з його товаришем по службі.

У мережі поширювались декілька фотографій щодо його місцеперебування:

  • Донецька область;
  • Ростовська область;

Як стверджує Кочан, наразі ж Гіркін перебуває саме у Ростовській області, оскільки на фотографії зображена траса Е58. Можна помітити й російський надпис "выезд" від заправки Shell.

Також вдалося встановити точне місце цієї заправки.

Фото: місцеперебування Гіркіна на фотографії (Googlemap)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна оголосили у розшук. Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за його передачу в полон.

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Російська Федерація