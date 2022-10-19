Не доїхав до фронту. Гіркіна помітили в Ростовській області

Спершу фотографію Ігоря Стрєлкова оприлюднили російські Telegram-канали. На кадрі можна було побачити Гіркіна у камуфляжу разом з його товаришем по службі.

У мережі поширювались декілька фотографій щодо його місцеперебування:

Донецька область;

Ростовська область;

Як стверджує Кочан, наразі ж Гіркін перебуває саме у Ростовській області, оскільки на фотографії зображена траса Е58. Можна помітити й російський надпис "выезд" від заправки Shell.

Також вдалося встановити точне місце цієї заправки.

Фото: місцеперебування Гіркіна на фотографії (Googlemap)