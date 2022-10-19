Не доехал до фронта. Гиркина заметили в Ростовской области

Сначала фотографию Игоря Стрелкова обнародовали российские Telegram-каналы. На кадре можно было увидеть Гиркина в камуфляже вместе с его сослуживцем.

В сети распространялось несколько фотографий касаемо его местонахождения:

Донецкая область;

Ростовская область;

Как утверждает Кочан, сейчас Гиркин находится именно в Ростовской области, поскольку на фотографии изображена трасса Е58. Можно заметить и русскую надпись "выезд" от заправки Shell.

Также удалось установить точное место этой заправки.

Фото: местонахождение Гиркина на фотографии (Googlemap)