Не доехали до Украины. В РФ несколько мобилизованных умерли на призывных пунктах

Фото: в РФ несколько мобилизованных умерли на призывных пунктах (Getty Images)

В Свердловской области России в призывных пунктах умерли не менее троих мобилизованных. Причины смертей устанавливают следователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.