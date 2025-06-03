Довжиною - з Хрещатик. Українські полярники показали унікальний "столовий" айсберг (фото)

Чим унікальний айсберг біля станції "Академік Вернадський"

Згідно з вимірами українських полярників, довжина льодової брили, що плаває неподалік антарктичної станції, становить 1285 метрів.

"Тобто як у головної вулиці Києва", - зауважили у НАНЦ.

Айсберг довжиною з Хрещатик (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Повідомляється також, що:

найбільша висота видимої частини цього айсберга - 80 м;

ширина становить близько 90 метрів.

"Зараз моя шоста зимівля на "Вернадському", і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів", - поділився очільник 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Олександр Полудень.

Айсберг біля "Вернадського" - величезний (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Він додав, що полярники спостерігають за ним прямо з вікон станції, хоча айсберг дрейфує за кілька десятків кілометрів від острова.

Йдеться про острів Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика), де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський".

Айсберг настільки великий, що за ним можна стежити з вікна "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Експерти розповіли, що за формою це - столовий айсберг:

з вертикальними сторонами;

з плоскою верхівкою.

"Він схожий на величезний льодовий острів посеред океану", - поділились у НАНЦ.

Льодовий острів неподалік "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Якщо говорити про те, звідки взявся цей льодовий гігант біля "Вернадського" та куди попрямує далі, то полярники допускають, що він відколовся від одного з шельфових льодовиків, розташованих південніше: Георга VI чи Вілкінса.

"За подальшою долею айсберга наші вчені спостерігатимуть, а ми будемо тримати вас у курсі", - уточнили у прес-службі антарктичного наукового центру.

Айсберг залишається під пильним спостереженням науковців (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Євген Шаталов, Зоя Швидка, Олександр Полудень)

Що відомо про найбільші айсберги, зафіксовані дослідниками

Згідно з інформацією НАНЦ, такі столові айсберги відколюються від шельфових льодовиків і можуть мати надзвичайні розміри.

Так, найбільший зафіксований айсберг В-15 мав площу 11 тис. квадратних кілометрів (довжина - майже 300 км), але він розтанув.

Нині найбільшим айсбергом вважається А23а площею близько 3,1 тис. квадратних кілометрів.

"Тільки уявіть - на ньому поміститься майже 4 Києва", - зауважили у НАНЦ.

Уточнюється, що цей айсберг відколовся від шельфового льодовика Фільхнера у 1986 році разом із радянською сезонною станцією "Дружна-1" (пізніше конструкції та обладнання зняли й перенесли на іншу станцію).

Українцям розповіли, що А23а багато років стояв у морі Ведделла, зачепившись за дно. Але у 2020 році він почав дрейфувати та доплив до субантарктичного острова Південна Джорджія (відстань - понад 2 тис. км).

Там у березні цього року він сів на мілину і руйнується: навколо нього фіксують тисячі уламків.

Публікація НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)