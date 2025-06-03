Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный "столовый" айсберг (фото)

Чем уникален айсберг возле станции "Академик Вернадский"

Согласно измерениям украинских полярников, длина ледовой глыбы, плавающей неподалеку антарктической станции, составляет 1285 метров.

"То есть как у главной улицы Киева", - отметили в НАНЦ.

Айсберг длиной с Крещатик (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Сообщается также, что:

наибольшая высота видимой части этого айсберга - 80 м;

ширина составляет около 90 метров.

"Сейчас моя шестая зимовка на "Вернадском", и я еще никогда не видел здесь таких огромных айсбергов", - поделился глава 30-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Александр Полудень.

Айсберг возле "Вернадского" - огромный (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Он добавил, что полярники наблюдают за ним прямо из окон станции, хотя айсберг дрейфует в нескольких десятках километров от острова.

Речь идет об острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика), где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".

Айсберг настолько большой, что за ним можно следить из окна "Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Эксперты рассказали, что по форме это - столовый айсберг:

с вертикальными сторонами;

с плоской верхушкой.

"Он похож на огромный ледовый остров посреди океана", - поделились в НАНЦ.

Ледовый остров неподалеку от "Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Если говорить о том, откуда взялся этот ледовый гигант возле "Вернадского" и куда направится дальше, то полярники допускают, что он откололся от одного из шельфовых ледников, расположенных южнее: Георга VI или Уилкинса.

"За дальнейшей судьбой айсберга наши ученые будут наблюдать, а мы будем держать вас в курсе", - уточнили в пресс-службе антарктического научного центра.

Айсберг остается под пристальным наблюдением ученых (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Что известно о самых больших айсбергах, зафиксированных исследователями

Согласно информации НАНЦ, такие столовые айсберги откалываются от шельфовых ледников и могут иметь чрезвычайные размеры.

Так, самый большой зафиксированный айсберг В-15 имел площадь 11 тыс. квадратных километров (длина - почти 300 км), но он растаял.

Сейчас самым большим айсбергом считается А23а площадью около 3,1 тыс. квадратных километров.

"Только представьте - на нем поместится почти 4 Киева", - отметили в НАНЦ.

Уточняется, что этот айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году вместе с советской сезонной станцией "Дружная-1" (позже конструкции и оборудование сняли и перенесли на другую станцию).

Украинцам рассказали, что А23а много лет стоял в море Ведделла, зацепившись за дно. Но в 2020 году он начал дрейфовать и доплыл до субантарктического острова Южная Джорджия (расстояние - более 2 тыс. км).

Там в марте этого года он сел на мель и разрушается: вокруг него фиксируют тысячи обломков.

Публикация НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)