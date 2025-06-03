Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный "столовый" айсберг (фото)

Украинские полярники показали фото уникального великана - айсберга длиной с Крещатик. Уже около месяца он плавает неподалеку нашей антарктической станции "Академик Вернадский".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Согласно измерениям украинских полярников, длина ледовой глыбы, плавающей неподалеку антарктической станции, составляет 1285 метров.
"То есть как у главной улицы Киева", - отметили в НАНЦ.
Сообщается также, что:
"Сейчас моя шестая зимовка на "Вернадском", и я еще никогда не видел здесь таких огромных айсбергов", - поделился глава 30-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Александр Полудень.
Он добавил, что полярники наблюдают за ним прямо из окон станции, хотя айсберг дрейфует в нескольких десятках километров от острова.
Речь идет об острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика), где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".
Эксперты рассказали, что по форме это - столовый айсберг:
"Он похож на огромный ледовый остров посреди океана", - поделились в НАНЦ.
Если говорить о том, откуда взялся этот ледовый гигант возле "Вернадского" и куда направится дальше, то полярники допускают, что он откололся от одного из шельфовых ледников, расположенных южнее: Георга VI или Уилкинса.
"За дальнейшей судьбой айсберга наши ученые будут наблюдать, а мы будем держать вас в курсе", - уточнили в пресс-службе антарктического научного центра.
Согласно информации НАНЦ, такие столовые айсберги откалываются от шельфовых ледников и могут иметь чрезвычайные размеры.
Так, самый большой зафиксированный айсберг В-15 имел площадь 11 тыс. квадратных километров (длина - почти 300 км), но он растаял.
Сейчас самым большим айсбергом считается А23а площадью около 3,1 тыс. квадратных километров.
"Только представьте - на нем поместится почти 4 Киева", - отметили в НАНЦ.
Уточняется, что этот айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году вместе с советской сезонной станцией "Дружная-1" (позже конструкции и оборудование сняли и перенесли на другую станцию).
Украинцам рассказали, что А23а много лет стоял в море Ведделла, зацепившись за дно. Но в 2020 году он начал дрейфовать и доплыл до субантарктического острова Южная Джорджия (расстояние - более 2 тыс. км).
Там в марте этого года он сел на мель и разрушается: вокруг него фиксируют тысячи обломков.
Напомним, ранее украинские полярники поделились кадрами невероятного оптического явления, похожего на "кольцо с тремя солнцами".
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