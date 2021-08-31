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Довыборы в Раду: завтра стартует избирательный процесс на двух округах

Автор: Владимир Гайдук

Завтра,1 сентября, стартует избирательный процесс на округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). На них 31 октября пройдут довыборы в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

В частности, в парламентской газете опубликованы официальные постановления ЦИК о проведении промежуточных выборов.

Сообщается, что выборы 31 октября 2021 года будут проводиться в связи с прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Первый сложил полномочия после победы на выборах мэра Херсона, второй - в связи с назначением главой Черкасской ОГА.

В обнародованных постановлениях уточняется, что избирательный процесс на округах 184 и 197 начинается с 1 сентября 2021 года.

Напомним, в апреле ЦИК назначил на округах Скичко и Колыхаева довыборы в Раду.

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