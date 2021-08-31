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Довибори в Раду: завтра стартує виборчий процес на двох округах

Автор: Володимир Гайдук

Завтра, 1 вересня, стартує виборчий процес на округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область). На них 31 жовтня пройдуть довибори до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Зокрема, в парламентській газеті опубліковано офіційні постанови ЦВК про проведення проміжних виборів.

Повідомляється, що вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Перший склав повноваження після перемоги на виборах мера Херсона, другий - у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.

В оприлюднених постановах уточнюється, що виборчий процес на округах 184 і 197 починається з 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, у квітні ЦВК призначила на округах Скічка і Колихаєва довибори в Раду.

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