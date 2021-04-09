На округах Скичко и Колыхаева назначили довыборы в Раду: дата
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила промежуточные выборы народных депутатов на двух избирательных округах. 31 октября 2021 года довыборы в Раду состоятся на округе № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Ранее были досрочно прекращены полномочия народных депутатов Игоря Колыхаева (184 округ) и Александра Скичко (197 округ).
"Следовательно, согласно законодательству, ЦИК назначил промежуточные выборы на воскресенье, 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Избирательный процесс начнется там 1 сентября, то есть за 60 дней до дня выборов.
РБК-Украина писало, что Скичко лишили полномочий народного депутата в связи с назначением на должность председателя Черкасской областной госадминистрации.
Полномочия нардепа от группы "За майбутнє" Игоря Колихаєва прекратили, поскольку его избрали мэром Херсона.