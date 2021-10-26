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Довыборы в Раду: технологии и особенность кампании в округах

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Жители округов в Херсонской (Новая Каховка) и Черкасской (Канев, Золотоноша и часть Черкасс) областях 31 октября будут выбирать нового народного депутата от своих округах. Стало известно, какие технологии и особенность кампании в округах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте".

Технологии кампании

Технологии, которые применяют в округах, не пестрят оригинальностью. На регистрацию в 184 округе (Херсонской области) подались два "клона" Геннадия Лагуты от партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити" и один - кандидата от СН, нынешнего главы ОГА Сергея Козыря.

Но большинство "двойников" после регистрации сошли с гонки. Сейчас в списке кандидатов остался только один тезка Геннадия Лагуты - временно безработный самовыдвиженец из Ивано-Франковской области.

На 197 округе (Черкасская область) также не обошлось без регистрации "клонов". В списках кандидатов есть два "двойника" самовыдвиженца Владислава Голуба: первый - тоже Владислав, другой - Вячеслав.

Еще один кандидат, Виктор Шевченко, за шесть дней до регистрации сменил имя и подался на выборы как Виталий Войцеховский. Кандидат с таким же именем и фамилией - мэр Золотоноши - баллотируется в нардепы от "Слуги народа".

Но затея Виктора Шевченко провалилась: суд обязал Центризбирком зарегистрировать его по старому имени, в итоге он снялся с гонки.

Особенности выборов

Одна из особенностей этой кампании - в списках кандидатов как на 184-м, так и на 197-м округе можно найти кандидатов от местных партий, которые не отличаются никакой активностью.

Наглядные примеры: в Черкасской области на выборы идут представители проектов "Молодой Харьков" и "Ровно вместе", а на округе в Новой Каховке - выдвиженцы от партии "Миколаївці".

Этому есть как минимум одно объяснение. По Избирательному кодексу, партия обязана хотя бы раз в десять лет участвовать в общенациональных выборах, иначе она будет ликвидирована. И сейчас залог за одного кандидата на округе обойдется ей гораздо дешевле, чем во время следующих парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.

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Выборы в Раду