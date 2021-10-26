Довибори в Раду: технології та особливість кампанії в округах

Технології кампанії

Технології, які застосовують в округах, не рясніють оригінальністю. На реєстрацію в 184 окрузі (Херсонської області) подалися два "клони" Геннадія Лагути від партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" і один - кандидата від СН, нинішнього голови ОДА Сергія Козиря.

Але більшість "двійників" після реєстрації зійшли з гонки. Зараз у списку кандидатів залишився тільки один тезка Геннадія Лагути - тимчасово безробітний самовисуванець з Івано-Франківської області.

На 197 окрузі (Черкаська область) також не обійшлося без реєстрації "клонів". У списках кандидатів є два "двійники" самовисуванця Владислава Голуба: перший - теж Владислав, інший - В'ячеслав.

Ще один кандидат, Віктор Шевченко, за шість днів до реєстрації змінив ім'я і подався на вибори як Віталій Войцехівський. Кандидат з таким же ім'ям і прізвищем - мер Золотоноші - балотується в нардепи від "Слуги народу".

Але затія Віктора Шевченка провалилася: суд зобов'язав Центрвиборчком зареєструвати його за старим ім'ям, в результаті він знявся з гонки.

Особливості виборів

Одна з особливостей цієї кампанії - у списках кандидатів як на 184-му, так і на 197-му окрузі можна знайти кандидатів від місцевих партій, які не відрізняються ніякою активністю.

Наочні приклади: у Черкаській області на вибори йдуть представники проектів "Молодий Харків" і "Рівне разом", а на окрузі в Новій Каховці - висуванці від Партії "Миколаївці".

Цьому є як мінімум одне пояснення. За Виборчим кодексом, партія зобов'язана хоча б раз на десять років брати участь у загальнонаціональних виборах, інакше вона буде ліквідована. І зараз застава за одного кандидата на окрузі обійдеться їй набагато дешевше, ніж під час наступних парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими списками.