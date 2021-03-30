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Довыборы в Раду: на Прикарпатье "минировали" окружной избирком

Новина українською → Надворный, Вторник 30 марта 2021 09:07
Довыборы в Раду: на Прикарпатье "минировали" окружной избирком Фото: за победу на округе борются Вирастюк, Кошулинский и Шевченко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Ивано-Франковской области в городе Надворный сообщили о минировании окружного избиркома. Там проходил подсчет голосов на довыборах народного депутата в Верховную раду по 87-му округу.

Об этом сообщает "Чесно".

Инцидент произошел около 2 часов ночи. После поступления сообщения о якобы минировании членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу. При этом члены ОИК еще в течение получаса продолжали принимать протоколы от членов избиркомов, которые находились на тот момент в зале заседания. Всего в помещении находились более 200 человек, в том числе один из кандидатов Александр Шевченко.

Около 2:30 ОИК объявила перерыв и временно прекратила свою работу. Спустя час на заседание ОИК пустили журналистов. Правоохранители взрывоопасных предметов на месте не выявили.

По состоянию на 9 утра 30 марта ОИК обработала 67,52% протоколов. По промежуточным результатам голосования побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

Напомним, также довыборы в Раду проходят по 50 округу в Донецкой области. Явка избирателей на выборах составила 35,05% избирателей в Ивано-Франковской области и 20,99% - в Донецкой области.

Как писало РБК-Украина, по данным экзит-пола, на довыборах в Раду в Донецкой области побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов.

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