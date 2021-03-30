Довыборы в Раду: на Прикарпатье "минировали" окружной избирком

В Ивано-Франковской области в городе Надворный сообщили о минировании окружного избиркома. Там проходил подсчет голосов на довыборах народного депутата в Верховную раду по 87-му округу.

Инцидент произошел около 2 часов ночи. После поступления сообщения о якобы минировании членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу. При этом члены ОИК еще в течение получаса продолжали принимать протоколы от членов избиркомов, которые находились на тот момент в зале заседания. Всего в помещении находились более 200 человек, в том числе один из кандидатов Александр Шевченко.

Около 2:30 ОИК объявила перерыв и временно прекратила свою работу. Спустя час на заседание ОИК пустили журналистов. Правоохранители взрывоопасных предметов на месте не выявили.

По состоянию на 9 утра 30 марта ОИК обработала 67,52% протоколов. По промежуточным результатам голосования побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.