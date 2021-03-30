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Довибори в Раду: на Прикарпатті "мінували" окружний виборчком

Новость на русском → Надвірний, Вівторок 30 березня 2021 09:07
Довибори в Раду: на Прикарпатті "мінували" окружний виборчком Фото: за перемогу на окрузі борються Вірастюк, Кошулинський і Шевченка (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Івано-Франківській області у місті Надвірний повідомили про мінування окружного виборчкому. Там відбувався підрахунок голосів на довиборах народного депутата у Верховну раду по 87-му округу.

Про це повідомляє "Чесно".

Інцидент стався близько 2 години ночі. Після надходження повідомлення про нібито мінування членів дільничних виборчих комісій вивели на вулицю. При цьому члени ОВК ще протягом півгодини продовжували приймати протоколи від членів виборчкомів, які перебували на той момент у залі засідання. Усього в приміщенні знаходилися більше 200 людей, в тому числі один з кандидатів Олександр Шевченко.

Близько 2:30 ОВК оголосила перерву і тимчасово припинила свою роботу. Через годину на засідання ОВК пустили журналістів. Правоохоронці вибухонебезпечних предметів на місці не виявили.

За станом на 9 ранку 30 березня ОВК опрацювала 67,52% протоколів. За проміжними результатами голосування перемагає Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 31,3% голосів, слідом йдуть Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,88%, і Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

Нагадаємо, також довибори в Раду проходять по 50 округу в Донецькій області. Явка виборців на виборах склала 35,05% виборців в Івано-Франківській області і 20,99% - у Донецькій області.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними екзит-полу, на довиборах до верховної Ради в Донецькій області перемагає мер Добропілля Андрій Аксьонов.

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