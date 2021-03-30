Довибори в Раду: на Прикарпатті "мінували" окружний виборчком

В Івано-Франківській області у місті Надвірний повідомили про мінування окружного виборчкому. Там відбувався підрахунок голосів на довиборах народного депутата у Верховну раду по 87-му округу.

Інцидент стався близько 2 години ночі. Після надходження повідомлення про нібито мінування членів дільничних виборчих комісій вивели на вулицю. При цьому члени ОВК ще протягом півгодини продовжували приймати протоколи від членів виборчкомів, які перебували на той момент у залі засідання. Усього в приміщенні знаходилися більше 200 людей, в тому числі один з кандидатів Олександр Шевченко.

Близько 2:30 ОВК оголосила перерву і тимчасово припинила свою роботу. Через годину на засідання ОВК пустили журналістів. Правоохоронці вибухонебезпечних предметів на місці не виявили.

За станом на 9 ранку 30 березня ОВК опрацювала 67,52% протоколів. За проміжними результатами голосування перемагає Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 31,3% голосів, слідом йдуть Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,88%, і Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.