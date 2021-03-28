Во время довыборов в Верховную раду зафиксировали 39 нарушений, открыто два уголовных дела

На довыборах в Верховную раду на округах №50 и №87 зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Полиция открыла два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что кандидаты Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") лидируют на довыборах в Верховную раду на округе №87. Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.

Также, на выборах в Верховную раду на округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который балотировался от партии "Порядок". Он побеждает с крупным преимуществом.