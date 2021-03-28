Во время довыборов в Верховную раду зафиксировали 39 нарушений, открыто два уголовных дела
На довыборах в Верховную раду на округах №50 и №87 зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Полиция открыла два уголовных дела.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В Ивано-Франковской области зафиксировали 21 нарушение, а в Донецкой - 13.
Большая часть нарушений касались незаконной агитации (12 нарушений), подкупа избирателей (5), фальсификации избирательных документов (5), незаконных опросов (2), фотографирования бюллетеня (1), подвоза избирателей (1) и прочие.
В Донецкой области полиция открыла два уголовных производства по статье 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что кандидаты Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") лидируют на довыборах в Верховную раду на округе №87. Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.
Также, на выборах в Верховную раду на округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который балотировался от партии "Порядок". Он побеждает с крупным преимуществом.