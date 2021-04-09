Довыборы в Раду на 50 округе: ЦИК признал победу Аксенова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила официальные результаты довыборов в Раду по 50 округу в Донецкой области. Победу одержал мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который баллотировался от партии "Порядок".

Отмечается, что за Аксенова проголосовали 19 949 избирателей, что составляет свыше 64% от количества людей, которые приняли участие в голосовании.

В то же время в ЦИК вспомнили о неоднократных требованиях не признавать победу Аксенова. Комиссия подчеркивает, что не имеет для этого законных оснований.

"Обвинения любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждение уголовного дела, не является основанием для отказа в регистрации или отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины, поскольку такие деяния должны устанавливаться в судебном порядке. Лишь в случае вступления в отношении кандидата в депутаты в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления Комиссия может отказывать или отменять регистрацию кандидатов", - говорится в заявлении ЦИК.