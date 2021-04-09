Довибори в Раду на 50 окрузі: ЦВК визнала перемогу Аксьонова
Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила офіційні результати довиборів в Раду по 50 округу в Донецькій області. Перемогу здобув мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок".
Про це повідомили в прес-службі ЦВК.
Зазначається, що за Аксьонова проголосувало 19 949 виборців, що становить понад 64% від кількості людей, які взяли участь у голосуванні.
Водночас в ЦВК згадали про неодноразові вимоги не визнавати перемогу Аксьонова. Комісія наголошує, що не має для цього законних підстав.
"Звинувачення будь-якого кандидата у сепаратизмі чи будь-якому злочині, в тому числі і порушення кримінальної справи, не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у народні депутати України, оскільки такі діяння мають встановлюватись у судовому порядку. Лише у разі набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину Комісія може відмовляти чи скасовувати реєстрацію кандидатів", - йдеться в заяві ЦВК.
Як відомо, 28 березня проходили довибори в Раду по 50 окрузі в Донецькій області та 87 окрузі в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, вибори на 87 окрузі виграв спортсмен Василь Вірастюк, якого висувала партія "Слуга народу". Він обійшов бізнесмена Олександра Шевченко на 700 голосів.