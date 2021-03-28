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На довыборах в Раду фиксируют первые нарушения

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 10:43
На довыборах в Раду фиксируют первые нарушения Фото: выборы в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На довыборах в Верховную раду Украины, которые сегодня проходят в двух областях, фиксируют первые нарушения. В основном они связаны с организационными моментами.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Сообщается, что на округе №50 в Донецкой области все участки открылись вовремя. На одном из участков в Покровске комиссия положила контрольные талоны без печати, но, обнаружив ошибку, составила соответствующий акт. На другом участке в этом городе наблюдатели выявили неоформленный список избирателей для голосования по месту пребывания.

На еще нескольких участках в Покровске не вели протокол утреннего заседания. А на участке в школе в Доброполье всего три урны для голосования, одна из них - для людей с признаками ОРВИ.

Наблюдатели также сообщают о несоблюдении карантинных мер. На участке №140769 члены комиссии надели маски только после замечания. А на участке в Мирнограде члены комиссии не прикрывают маской нос, а секретарь вообще без маски.

В то же время на округе №87 в Ивано-Франковской области один из участков открылся с получасовой задержкой, поскольку комиссия вовремя не подготовила контрольные талоны. При этом, по данным областной полиции, все участки открылись в 08:00.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало список кандидатов на довыборах.

Подробнее о политических раскладах на этих округах читайте в материале "Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде".

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