ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На довиборах до Ради фіксують перші порушення

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 10:43
На довиборах до Ради фіксують перші порушення Фото: вибори в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На довиборах до Верховної ради України, які сьогодні проходять у двох областях, фіксують перші порушення. В основному вони пов'язані з організаційними моментами.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Повідомляється, що на окрузі №50 у Донецькій області всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. На одній з дільниць у Покровську комісія поклала контрольні талони без печатки, але, виявивши помилку, склала відповідний акт. На іншій дільниці в цьому місті спостерігачі виявили неоформлений список виборців для голосування за місцем перебування.

На ще кількох дільницях у Покровську не вели протокол ранкового засідання. А на дільниці в школі в Добропіллі лише три урни для голосування, одна з них - для людей з ознаками ГРВІ.

Спостерігачі також повідомляють про недотримання карантинних заходів. На дільниці №140769 члени комісії вдягли маски тільки після зауваження. А на ділянці в Мирнограді члени комісії не прикривають маскою ніс, а секретар взагалі без маски.

У той же час на окрузі №87 в Івано-Франківській області одна з дільниць відкрилася з півгодинною затримкою, оскільки комісія вчасно не підготувала контрольні талони. При цьому, за даними обласної поліції, всі дільниці відкрилися о 08:00.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало список кандидатів на довиборах.

Детальніше про політичні розклади на цих округах читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика выборы Верховна Рада нарушения Довибори в Раду
NEWS
Україна перейшла на літній час
Україна перейшла на літній час
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда