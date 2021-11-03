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На довыборах в Раду в Черкасской области завершили подсчет голосов: кто победил

Автор: Юлия Бойко

На довыборах в Верховную раду Украины на 197 округе в Черкасской области завершили подсчет голосов. Победу одержал кандидат от "Слуги народа" и мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

По результатам обработки 100% голосов, Войцеховский набрал 46,95%. На втором месте самовыдвиженец Владислав Голуб с 25,44%, на третьем - кандидат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко с 9,53%.

Напомним, вчера из-за отсутствия некоторых членов окружной избирательной комиссии (ОИК) не могли установить результаты довыборов в Раду на этом округе. ЦИК Украины предупреждал их об уголовной ответственности за уклонение от исполнения своих обязанностей.

Также вчера стало известно, что на 194 округе в Херсонской области победу одержал кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

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Довыборы в Раду