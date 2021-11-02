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Довыборы в Раду. На округе в Херсонской области посчитали голоса: кто победил

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Вторник 02 ноября 2021 13:51
Довыборы в Раду. На округе в Херсонской области посчитали голоса: кто победил Фото: победитель выборов Сергей Козырь (khoda.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

На довыборах в Верховную раду посчитали все голоса на 194 округе в Херсонской области. Победу одержал кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам подсчета 100% голосов Козырь получил поддержку 64,38% избирателей. На втором месте Игорь Йосипенко от "Европейской солидарности" с 14,33%. Тройку замкнула Екатерина Одарченко от "Национальной платформы" с 5,81%.

Отметим, подсчет голосов на 197 округе в Черкасской области еще продолжается, но по результатам обработки более 92% бюллетеней уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа" и мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную раду на округе умершего народного депутата Антона Полякова на 27 марта 2022 года.

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