Довыборы в Раду. На округе в Херсонской области посчитали голоса: кто победил

На довыборах в Верховную раду посчитали все голоса на 194 округе в Херсонской области. Победу одержал кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам подсчета 100% голосов Козырь получил поддержку 64,38% избирателей. На втором месте Игорь Йосипенко от "Европейской солидарности" с 14,33%. Тройку замкнула Екатерина Одарченко от "Национальной платформы" с 5,81%.

Отметим, подсчет голосов на 197 округе в Черкасской области еще продолжается, но по результатам обработки более 92% бюллетеней уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа" и мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.