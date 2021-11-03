RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На довиборах до Ради на Черкащині завершили підрахунок голосів: хто переміг

Автор: Юлія Бойко

На довиборах до Верховної ради України на 197 окрузі в Черкаській області завершили підрахунок голосів. Перемогу здобув кандидат від "Слуги народу" і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК.

За результатами обробки 100% голосів, Войцехівський набрав 46,95%. На другому місці самовисуванець Владислав Голуб з 25,44%, на третьому - кандидат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко з 9,53%.

Нагадаємо, вчора через відсутність деяких членів окружної виборчої комісії (ОВК) не могли встановити результати довиборів до Ради на цьому окрузі. ЦВК України попереджала їх про кримінальну відповідальність за ухилення від виконання своїх обов'язків.

Також вчора стало відомо, що на 194 окрузі в Херсонській області перемогу здобув кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир.

Читайте РБК-Україна в Google News
Довибори в Раду