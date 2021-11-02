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В Черкасской области не могут установить результаты довыборов в Раду: что случилось

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Черкассы, Вторник 02 ноября 2021 15:20
В Черкасской области не могут установить результаты довыборов в Раду: что случилось Фото: в Черкасской области не работает окружная избирательная комиссия на довыборах в Раду (cvk.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черкасской области из-за отсутствия некоторых членов окружной избирательной комиссии (ОИК) не могут установить результаты довыборов в Верховную раду. На данный момент обработано более 92% протоколов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

"Пока ОИК не работает - отсутствуют некоторые члены комиссии. Для продолжения заседания не хватает кворума", - говорится в сообщении.

В ЦИК предупредили об уголовной ответственности членов комиссии за уклонение от исполнения своих обязанностей. Также их призвали вернуться и продолжить заседание ОИК.

По данным ЦИК, на довыборах в Раду в Черкасской области обработано 92,19% протоколов. С результатом в 46,82% лидирует Виталий Войцеховский от партии "Слуга народа". Второе место занимает самовыдвиженец Владислав Голуб - 25,97% голосов.

Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов избирателей.

Напомним, 31 октября в Херсонской и Черкасской областях прошли довыборы в Верховную раду.

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Черкасская область Довыборы в Раду
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