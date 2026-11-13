"Довші полиці та "динамічний" столик: УЗ показала купе нового покоління

"Укрзалізниця" показала, як виглядатиме купе у вагонах нового покоління. Макет у реальну величину з’явився на Південному вокзалі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
У нових купе передбачили кілька помітних змін. Зокрема, спальне місце стане довшим - 2,2 метра. Верхню полицю обладнають "динамічним" столиком, а для верхнього одягу та взуття виділять більше простору.
Також у вагонах буде подовжений обідній стіл без гострих кутів та оновлений формат освітлення.
В УЗ закликають пасажирів відвідати макет і поділитися враженнями - розповісти, що їм сподобалося, а що ще можна покращити. Авторів трьох найцікавіших пропозицій обіцяють відзначити ексклюзивними призами.
У травні 2026 року компанія оголосила про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління, які мають курсувати Україною протягом наступних 50 років.
У 2025-2026 роках уже законтрактували виробництво 15 таких вагонів. Перші з них планують включити до парку "Укрзалізниці" наприкінці 2027 року.
Раніше "Укрзалізниця" повідомила про поступовий перехід на вагони нового покоління. Перші 15 таких вагонів компанія законтрактувала у 2025-2026 роках, а їхнє надходження до парку очікується наприкінці 2027 року.
РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" отримала шість нових пасажирських вагонів українського виробництва, які невдовзі курсуватимуть на маршруті Харків - Перемишль. Від початку 2026 року парк залізниці поповнився 44 вагонами, ще 16 планують передати до кінця року.