"Более длинные полки и "динамический" столик: УЗ показала купе нового поколения

Что изменится в вагонах нового поколения

В новых купе предусмотрено несколько заметных изменений. В частности, спальное место станет длиннее - 2,2 метра. Верхнюю полку оборудуют "динамическим" столиком, а для верхней одежды и обуви выделят больше пространства.

Также в вагонах будет удлинен обеденный стол без острых углов и обновленный формат освещения.

В УЗ призывают пассажиров посетить макет и поделиться впечатлениями - рассказать, что им понравилось, а что еще можно улучшить. Авторов трех самых интересных предложений обещают отметить эксклюзивными призами.

Когда новые вагоны появятся в поездах

В мае 2026 года компания объявила о постепенном переходе на заказ вагонов нового поколения, которые должны курсировать по Украине в течение следующих 50 лет.

В 2025-2026 годах уже законтрактовали производство 15 таких вагонов. Первые из них планируют включить в парк "Укрзализныци" в конце 2027 года.