"Более длинные полки и "динамический" столик: УЗ показала купе нового поколения

"Укрзализныця" показала, как будет выглядеть купе в вагонах нового поколения. Макет в реальную величину появился на Южном вокзале Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В новых купе предусмотрено несколько заметных изменений. В частности, спальное место станет длиннее - 2,2 метра. Верхнюю полку оборудуют "динамическим" столиком, а для верхней одежды и обуви выделят больше пространства.
Также в вагонах будет удлинен обеденный стол без острых углов и обновленный формат освещения.
В УЗ призывают пассажиров посетить макет и поделиться впечатлениями - рассказать, что им понравилось, а что еще можно улучшить. Авторов трех самых интересных предложений обещают отметить эксклюзивными призами.
В мае 2026 года компания объявила о постепенном переходе на заказ вагонов нового поколения, которые должны курсировать по Украине в течение следующих 50 лет.
В 2025-2026 годах уже законтрактовали производство 15 таких вагонов. Первые из них планируют включить в парк "Укрзализныци" в конце 2027 года.
Ранее "Укрзализныця" сообщила о постепенном переходе на вагоны нового поколения. Первые 15 таких вагонов компания законтрактовала в 2025-2026 годах, а их поступление в парк ожидается в конце 2027 года.
РБК-Украина также писало, что "Укрзализныця" получила шесть новых пассажирских вагонов украинского производства, которые вскоре будут курсировать на маршруте Харьков - Перемышль. С начала 2026 года парк железной дороги пополнился 44 вагонами, еще 16 планируют передать до конца года.