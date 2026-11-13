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"Более длинные полки и "динамический" столик: УЗ показала купе нового поколения

17:15 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Вагоны "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" показала, как будет выглядеть купе в вагонах нового поколения. Макет в реальную величину появился на Южном вокзале Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Что изменится в вагонах нового поколения

В новых купе предусмотрено несколько заметных изменений. В частности, спальное место станет длиннее - 2,2 метра. Верхнюю полку оборудуют "динамическим" столиком, а для верхней одежды и обуви выделят больше пространства.

Также в вагонах будет удлинен обеденный стол без острых углов и обновленный формат освещения.

В УЗ призывают пассажиров посетить макет и поделиться впечатлениями - рассказать, что им понравилось, а что еще можно улучшить. Авторов трех самых интересных предложений обещают отметить эксклюзивными призами.

Когда новые вагоны появятся в поездах

В мае 2026 года компания объявила о постепенном переходе на заказ вагонов нового поколения, которые должны курсировать по Украине в течение следующих 50 лет.

В 2025-2026 годах уже законтрактовали производство 15 таких вагонов. Первые из них планируют включить в парк "Укрзализныци" в конце 2027 года.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о постепенном переходе на вагоны нового поколения. Первые 15 таких вагонов компания законтрактовала в 2025-2026 годах, а их поступление в парк ожидается в конце 2027 года.

РБК-Украина также писало, что "Укрзализныця" получила шесть новых пассажирских вагонов украинского производства, которые вскоре будут курсировать на маршруте Харьков - Перемышль. С начала 2026 года парк железной дороги пополнился 44 вагонами, еще 16 планируют передать до конца года.

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