"Довші полиці та "динамічний" столик: УЗ показала купе нового покоління

"Укрзалізниця" показала, як виглядатиме купе у вагонах нового покоління. Макет у реальну величину з’явився на Південному вокзалі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Що зміниться у вагонах нового покоління

У нових купе передбачили кілька помітних змін. Зокрема, спальне місце стане довшим - 2,2 метра. Верхню полицю обладнають "динамічним" столиком, а для верхнього одягу та взуття виділять більше простору.

Також у вагонах буде подовжений обідній стіл без гострих кутів та оновлений формат освітлення.

В УЗ закликають пасажирів відвідати макет і поділитися враженнями - розповісти, що їм сподобалося, а що ще можна покращити. Авторів трьох найцікавіших пропозицій обіцяють відзначити ексклюзивними призами.

Коли нові вагони з'являться в поїздах

У травні 2026 року компанія оголосила про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління, які мають курсувати Україною протягом наступних 50 років.

У 2025-2026 роках уже законтрактували виробництво 15 таких вагонів. Перші з них планують включити до парку "Укрзалізниці" наприкінці 2027 року.