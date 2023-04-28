Не довіряють ППО? Бюджетників змушують шукати дрони в небі Москви

З московських бюджетників формуються чергові групи, які покликані патрулювати столицю РФ і виглядати в небі безпілотники у травневі свята. Ймовірно, війська РФ не впевнені у ефективності власної ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Також бюджетники повинні будуть перевіряти горища, виявляти на їхню думку підозрілих та неблагонадійних осіб, повідомляти про забуті на вулиці предмети та шукати "неадекватно" припарковані автомобілі.

"Поставили завдання - постійний візуальний контроль небесного простору щодо виявлення непізнаних літальних апаратів", - коментують працівники одного із залучених до чергувань відомств.

Працівники держустанов мають чергувати групами у дворах на своїх територіях. Зміни розписані з 27 квітня до 9 травня включно.

Нагадаємо, що 24 квітня в Росії в Підмосков'ї впав безпілотник з 17 кг вибухівки . Росіяни стверджують, що БПЛА нібито українське виробництво.

Крім того, нещодавно в РФ заявили про падіння саморобного дрона біля заводу з виробництва ракет у Підмосков'ї.

Додамо, до цього росіяни заявляли про падіння безпілотників у Підмосков'ї та Курській області.

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