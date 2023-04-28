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Не довіряють ППО? Бюджетників змушують шукати дрони в небі Москви

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Москва, П'ятниця 28 квітня 2023 03:21
Не довіряють ППО? Бюджетників змушують шукати дрони в небі Москви Фото: бюджетники шукатимуть дрони у небі Москви (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З московських бюджетників формуються чергові групи, які покликані патрулювати столицю РФ і виглядати в небі безпілотники у травневі свята. Ймовірно, війська РФ не впевнені у ефективності власної ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Працівники держустанов мають чергувати групами у дворах на своїх територіях. Зміни розписані з 27 квітня до 9 травня включно.

"Поставили завдання - постійний візуальний контроль небесного простору щодо виявлення непізнаних літальних апаратів", - коментують працівники одного із залучених до чергувань відомств.

Також бюджетники повинні будуть перевіряти горища, виявляти на їхню думку підозрілих та неблагонадійних осіб, повідомляти про забуті на вулиці предмети та шукати "неадекватно" припарковані автомобілі.

Нагадаємо, що 24 квітня в Росії в Підмосков'ї впав безпілотник з 17 кг вибухівки . Росіяни стверджують, що БПЛА нібито українське виробництво.

Крім того, нещодавно в РФ заявили про падіння саморобного дрона біля заводу з виробництва ракет у Підмосков'ї.

Додамо, до цього росіяни заявляли про падіння безпілотників у Підмосков'ї та Курській області.

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