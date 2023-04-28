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Не доверяют ПВО? Бюджетников заставляют выискивать дроны в небе Москвы

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Москва, Пятница 28 апреля 2023 03:21
Не доверяют ПВО? Бюджетников заставляют выискивать дроны в небе Москвы Фото: бюджетники будут искать дроны в небе Москвы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из московских бюджетников формируются дежурные группы, которые призваны патрулировать столицу РФ и высматривать в небе беспилотники в майские праздники. Вероятно, войска РФ не уверены в эффективности собственной ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Работники госучреждений должны будут дежурить группами во дворах на своих территориях. Смены расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно.

"Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов", - комментируют работники одного из привлеченных к дежурствам ведомств.

Также бюджетники должны будут проверять чердаки, выявлять по их мнению подозрительных и неблагонадежных личностей, сообщать о забытых на улице предметах и искать "неадекватно" припаркованные автомобили.

Напомним, что 24 апреля в России в Подмосковье упал беспилотник с 17 кг взрывчатки. Россияне утверждают, что БПЛА якобы украинского производства.

Кроме того, недавно в РФ заявили о падении "самодельного дрона" возле завода по производству ракет в Подмосковье.

Добавим, до этого россияне заявляли о падении беспилотников в Подмосковье и Курской области.

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