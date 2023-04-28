Не доверяют ПВО? Бюджетников заставляют выискивать дроны в небе Москвы

Из московских бюджетников формируются дежурные группы, которые призваны патрулировать столицу РФ и высматривать в небе беспилотники в майские праздники. Вероятно, войска РФ не уверены в эффективности собственной ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Работники госучреждений должны будут дежурить группами во дворах на своих территориях. Смены расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно.

"Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов", - комментируют работники одного из привлеченных к дежурствам ведомств.

Также бюджетники должны будут проверять чердаки, выявлять по их мнению подозрительных и неблагонадежных личностей, сообщать о забытых на улице предметах и искать "неадекватно" припаркованные автомобили.