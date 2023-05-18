Не довіряє колаборантам. РФ призначає своїх чиновників в окупаційні адміністрації

Росіяни призначають своїх чиновників на керівні посади в окупаційних адміністраціях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

У ЦНС зазначають, що такі кадрові призначення свідчать про те, що в окупантів є труднощі з пошуком достатньої кількості колаборантів, які можуть виконувати таку роботу, а також про недовіру Кремля до місцевих зрадників на тимчасово окупованих територіях.

"Українське підпілля вже має у своєму розпорядженні списки російських гастролерів. Вони усі понесуть відповідальність за участь в агресії проти України", - наголосили у відомстві.