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Не доверяет коллаборантам. РФ назначает своих чиновников в оккупационные администрации

Фото: РФ назначает своих чиновников в оккупационные администрации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне назначают своих чиновников на руководящие должности в оккупационных администрациях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что такие кадровые назначения свидетельствуют о том, что у оккупантов есть трудности с поиском достаточного количества коллаборантов, которые могут выполнять такую работу, а также недоверие Кремля к местным предателям на временно оккупированных территориях.

"Украинское подполье уже располагает списками российских гастролеров. Они все понесут ответственность за участие в агрессии против Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей коллаборанты и предатели, сотрудничающие с российскими оккупантами, массово выезжают в РФ.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области оккупанты заставляют коллаборантов записывать видеоролики с отказом от украинского гражданства.

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