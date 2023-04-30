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РФ змушує колаборантів записувати відео з відмовою від громадянства України

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 21:20
РФ змушує колаборантів записувати відео з відмовою від громадянства України Фото: РФ змушує колаборантів записувати відео з відмовою від громадянства України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Херсонській області окупанти змушують колаборантів записувати відеоролики з відмовою від українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Зауважимо, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції “згуртувати” колаборантів в очікування можливого контрнаступу", - сказано в повідомленні.

Назаров зауважив, що таким чином окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Зняті та опубліковані відео мають й пропагандистську мету. Вони покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт.

Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

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