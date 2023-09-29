Довіра жителів Росії до Путіна та його уряду різко знизилася за останній місяць

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного " Левада-центру ".

Опитування "Левада-центру" проведено 21-27 вересня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Рівень довіри міністру закордонних справ Сергію Лаврову не змінився – 14% (у серпні – 13%).

За даними відкритого питання (респондентів просили самостійно назвати кількох політиків, яким вони найбільше довіряють) у вересні 2023 року рівень довіри становив:

Нагадаємо, за даними "Левада-центру" довіра жителів Росії до власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина значно зросла у травні 2023 року. Наприкінці червня він організував одноденний заколот і мало дійшов зі своїми найманцями до Москви. У серпні Пригожина було ліквідовано.

При цьому підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%.