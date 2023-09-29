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Довіра жителів Росії до Путіна та його уряду різко знизилася за останній місяць

Фото: жителі Росії менше довіряють Путіну та членам його угруповання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Соціологи зафіксували значне зниження довіри мешканців президенту Володимиру Путіну та членам його уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного "Левада-центру".

За даними відкритого питання (респондентів просили самостійно назвати кількох політиків, яким вони найбільше довіряють) у вересні 2023 року рівень довіри становив:

  • Володимиру Путіну – 38% (у серпні – 44%),
  • прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну – 14% (у серпні – 18%),
  • військовому міністру Сергію Шойгу – 6% (у серпні – 8%).

Рівень довіри міністру закордонних справ Сергію Лаврову не змінився – 14% (у серпні – 13%).

Опитування "Левада-центру" проведено 21-27 вересня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними "Левада-центру" довіра жителів Росії до власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина значно зросла у травні 2023 року. Наприкінці червня він організував одноденний заколот і мало дійшов зі своїми найманцями до Москви. У серпні Пригожина було ліквідовано.

При цьому підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%.

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