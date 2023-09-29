Доверие жителей России к Путину и его правительству резко снизилось за последний месяц

Социологи зафиксировали значительное снижение доверия жителей президенту Владимиру Путину и членам его правительства.
Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого "Левада-центра".
По данным открытого вопроса (респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в сентябре 2023 года уровень доверия составил:
Уровень доверия министру иностранных дел Сергею Лаврову не изменился - 14% (в августе - 13%).
Опрос "Левада-центра" проведен 21-27 сентября 2023 года среди 1633 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
Напомним, по данным "Левада-центра" доверие жителей России к владельцу группы "Вагнер" Евгению Пригожину значительно выросло в мае 2023 года. В конце июня он организовал однодневный мятеж и едва не дошел со своими наемниками до Москвы. В августе Пригожин был ликвидирован.
При этом поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%.