Без довідок і дозволів: повнолітні українці зможуть вільно купувати газові балончики

Відтепер газові балончики можна купувати без будь-яких дозволів особам від 18 років. Відповідні зміни Кабінет міністрів України вніс до постанови "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на постанову Кабміну.
До спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, належать:
Газові балончики можуть купувати, носити, перевозити та зберігати громадяни, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозвільних документів.
Нові правила не передбачають жодних додаткових вимог.
Довідки, медичні висновки або реєстрація для газового балончика не потрібні.
Придбання спецзасобів самооборони юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами здійснюється в спеціалізованих магазинах, які мають право на продаж таких засобів.
Водночас забороняється зберігання, носіння, перевезення та застосування безномерних або саморобних газових пістолетів і револьверів.
Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть придбати газові пістолети (револьвери) лише за наявності дозволу, виданого уповноваженим підрозділом Національної поліції.
Для отримання такого дозволу необхідно подати:
