Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без довідок і дозволів: повнолітні українці зможуть вільно купувати газові балончики

Повнолітнім українцям дозволили купувати газові балончики без довідок (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Відтепер газові балончики можна купувати без будь-яких дозволів особам від 18 років. Відповідні зміни Кабінет міністрів України вніс до постанови "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на постанову Кабміну.

Які засоби належать до спецзасобів

До спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, належать:

  • аерозольні упаковки зі сльозоточивими та дратівними речовинами;
  • газові пістолети та револьвери калібру 6, 8 і 9 мм;
  • патрони до них, заряджені сльозоточивими та дратівними речовинами.

Чи потрібні довідки та реєстрація

Газові балончики можуть купувати, носити, перевозити та зберігати громадяни, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозвільних документів.

Нові правила не передбачають жодних додаткових вимог.
Довідки, медичні висновки або реєстрація для газового балончика не потрібні.

Де можна придбати

Придбання спецзасобів самооборони юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами здійснюється в спеціалізованих магазинах, які мають право на продаж таких засобів.

Для газових пістолетів потрібні дозволи

Водночас забороняється зберігання, носіння, перевезення та застосування безномерних або саморобних газових пістолетів і револьверів.

Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть придбати газові пістолети (револьвери) лише за наявності дозволу, виданого уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Для отримання такого дозволу необхідно подати:

  • висновок (довідку) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про відсутність медичних протипоказань;
  • довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

Читайте також про те, що Міністерство внутрішніх справ попередило громадян, що Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) в Україні тимчасово не працюватиме.

Раніше ми писали про те, що онлайн-дозволи на зброю почали відображатись не лише у сервісах Міністерства внутрішніх справ України, але й у застосунку "Дія". При цьому згенерувати витяг про володіння зброєю можна у кілька кліків - онлайн.

